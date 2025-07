La dolorosa traición que descubrió Nico Vázquez en medio de su separación de Gimena Accardi

Gimena Accardi confesó cómo es el sexo que tiene con Nico Vázquez

El actual protagonista de Rocky indicó que no hubo engaños ni terceros involucrados, sino que simplemente desencuentros. “Para mí ella lo dejó a él. Tengo un dato que me hace creer eso, o que ella estaba más en otra cosa, pero no habló de otra cosa sexual”.

Reveló que Vázquez le aseguró que está convencido que no va a conocer otra como ella y concluyó: “Estaba desesperado por hablar. Lo escuché llorar, como pocas veces escuché a alguien llorar así”.

Pero, lo que hizo estallar al artista, fue que Yanina Latorre le diga que “una fuente” le reveló que él se enamoró de Dai Fernández, su compañera en la obra de teatro: “Yo no lo puedo creer, la gente es una basura. Qué hijos de p..., tengo alguien en mi entorno que me odia". Esto lo catalogó como traición y estalló el escándalo.

Mercedes Oviedo habló de su relación con Nico Vázquez: "No tengo culpa..."

La actriz Mercedes Oviedo rompió el silencio tras ser acusada de ser la tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, algo que le provocó recibir un sinfín de críticas en redes sociales, lo que la llevó a terminar por hablar con la prensa para limpiar su imagen.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Mercedes Oviedo fue consultada al respecto y expresó: "Mi familia y mis íntimos me conocen, así que no hizo falta aclarar nada. Lamento mucho esta situación y odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida". Con estas palabras, evidenció su deseo por salir del foco de la prensa como la tercera en discordia.

"La verdad que estoy angustiada porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta y siempre huí de este tipo de cosas. Yo me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud por mi manera de ser. No tengo que estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Yo soy demostrativa, y si le quiero dar un abrazo a un amigo o amiga lo voy a hacer", aclaró sobre el video de la polémica con Nico Vázquez.

Para finalizar, aseguró: "No tengo culpa porque con Nico no pasó nada. No es un momento grato para mí. Es una falta de respeto. Es una separación de dos personas, de una pareja de muchos años, estable y querida en el medio. Esto que se arma alrededor es feo para todos". Esto, sumado a lo que dijo Vázquez hace unos días, parece confirmar que no existió ninguna relación amorosa entre ellos.