La divertida anécdota de Miguel Ángel Rodríguez con Diego Maradona: "Me quería..."

Miguel Ángel Rodríguez participó de El Viaje con Diego Iglesias y contó su divertida anécdota con Diego Maradona , durante el programa "Jamón del medio" emitido por TyC Sports en el año 2006. "Me quería pegar un tiro" , señaló a modo de chiste cuando escuchó a la leyenda del fútbol argentino contar que intentó ser jugador San Lorenzo por 14 horas.

El actor es reconocido por sus papeles en televisión, pero también para muchos argentinos y argentinas, por ser uno apasionado hincha de San Lorenzo. Por ello, mientras Diego Maradona explicaba en su programa "Jamón del Medio", porque no llegó a vestir la camiseta del Ciclón, a Miguel Ángel Rodríguez se le llenaron los ojos de lágrimas.

"El primer programa viene Diego de invitado, pero no solamente eso, sino que me hace las promociones, yo no podía creerlo", explicó emocionado el humorista a Diego Iglesias.

Sin embargo, durante su visita al programa, Maradona terminó contando cómo tuvo la intención de jugar en San Lorenzo. "Contado por él fue lo mejor y lo peor que me pasó", confesó el actor.

Miguel Ángel Rodríguez.png

Miguel Ángel Rodríguez en El Viaje con Diego Iglesias: "El éxito está armado con fracasos"

"El actor Miguel Ángel Rodríguez se subió a El Viaje con Diego Iglesias, donde reflexionó sobre sus inicios en la televisión y la fama que le trajo la televisión de la mano de telenovelas populares como "Los Roldán" y "Son Amores": "El éxito está armado con fracasos", señaló.

Reconocido nacionalmente por ser humorista, conductor y actor, el viaje de Miguel Ángel Rodríguez comenzó detrás de cámara en los años ochenta como asistente del programa "Supermingo". Tras su paso por "Videomatch" en los años noventa, sus imitaciones le trajeron popularidad lo que permitió obtener su propio programa en 1998, llamado "Los Rodríguez".

Mirando hacia atrás, con tantos años de carrera recorrida, el entrevistado explicó que el paso del tiempo lo lleva "ni bien ni mal, sino que asumirlo es un laburito extra". Lo difícil para el actor, es saber qué hacer con el tiempo libre, ya que eso es lo que más le cuesta hoy en día.

"Cuando decidí dejar de laburar por un año, le conté a mi viejo", detalló Rodríguez, según él su papá no tiene grandes hobbies, fue el que le alertó sobre la trampa que puede llegar a ser tener tiempo libre: "hay que saber no hacer nada, con el tiempo que tenes, no es fácil", señaló.

Pero su año sabático no le duró mucho, ya que en menos de tres meses se encontraría trabajando nuevamente en un programa en televisión. "Mi psicóloga dice que 'tenés que asumir que tu hobby es trabajar'", manifestó, desde hace varios años que asiste al psicólogo y esa inversión en su salud mental, genera que pueda enfrentar el tiempo libre.