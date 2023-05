La China Suárez y Nicolás Cabré hablaron sobre los rumores de romance.

Cabré China Redes sociales

Se agradecen en redes sociales los gestos que tienen y suben fotos juntos. Incluso, la última Navidad la pasaron juntos con familia y también lo mostraron en Instagram. En el último tiempo, el actor le deseó suerte por su nuevo proyecto: “Todo lo mejor para hoy. La vas a romper como siempre”. Y ella le contestó: “Gracias por estar siempre”.

En el vivo estaban ambos distendidos y hasta apareció la nena. Primero leyeron comentarios de la gente conocida de ellos, se contaron a sí mismos sobre su día y luego comenzaron a leer comentarios de otra gente. Enseguida les consultaron si estaban juntos y ellos solo rieron.

Sin embargo, Cabré confirmó a su nueva novia, expareja de Luis Miguel, mientras que la China no se mostró en pareja tras romper con Rusherking.

La China Suárez compartió una curiosa publicación: ¿contra Paula Chaves?

La actriz Eugenia "China" Suárez publicó en sus redes sociales una frase filosa que se cree que está dirigida a la condcutora Paula Chaves, con quien tuvo una amistad durante varios años.

China Suárez historia Instagram

A través de una historia de Instagram, la China Suárez compartió una frase que muchos creyeron que estaba dedicada a Paula Chaves: "Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida". Por eso, hay que tener en cuenta que el conflicto viene de larga data.