La China Suárez aprovechó el calor de Miami para lucir una microbikini roja furor

China Suarez Microbikini roja Instagram

Como suele mantener acostumbrado a sus fans, en pocas horas superó los 100 mil "me gusta" y casi llegó a los mil comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el lugar donde se está quedando. A pocos días de haber lanzado su último tema, la modelo continúa marcando tendencia no sólo en la música sino también en la moda.

China Suarez Microbikini roja Instagram

Desde España, Sofía Jujuy Jiménez lució su colección de microbikinis que son tendencia del verano

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra en España y mostró su colección de microbikinis que usa para disfrutar de sus playas. La actriz publicó una serie de fotos en donde se la pudo ver posando con distintos modelos estampados, tejidos al crochet y con detalle de argollas. Mientras continúa con su viaje por Europa, la modelo muestra cómo sigue la tendencia del momento y no desaprovecha la oportunidad de estar a la orilla del mar para mostrarse vistiendo una de sus prendas favoritas.

Uno de los looks con el que se la vio disfrutando el sol en la playa de Ibiza contó con un traje de baño tejido a crochet en tonos naturales. El conjunto consistió de un corpiño con molde triangular y con flecos a modo de detalle. Para la parte inferior eligió una minifalda playera tejida de hilo crochet con tiras de ajuste en los costados de la cadera.

microbikini jujuy jimenez Instagram

Además, optó por maquillarse los ojos con un delineado inferior en total black que complementó con máscara de pestañas al tono con efecto de arqueado. El labial nude con gloss y el rubor rosado en las mejillas completaron su maquillaje.

En otro de los looks veraniegos que compartió en su publicación de Instagram, se la pudo ver con un traje de baño de dos piezas de base off white con estampado batik en dorado. El conjunto contó con un corpiño armado, estilo triangular y bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas. Entre los detalles que le agregaron estilo se encuentran unas arandelas doradas en la pieza inferior.

Sofía Jujuy jimenez microbikini Instagram Instagram

“Transformar el dolor en amor, así es como me gusta vivir y transitar mis momentos de bajón. ¡Hay como una fuerza interna que me empuja a querer siempre salir adelante y seguir!”, escribió la influencer en el texto de la publicación, en donde además le agregó un emoji de corazón rojo y otro de curita. El posteo superó hasta el momento los 18 mil “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y le dejaron palabras de aliento.