Kennys Palacios debutó en el Bailando 2023: "Voy a llegar a la final"

“Estar en el Bailando es un gran desafío para mí por más que me digan que soy un pataduras. Nunca bailé, no soy de ir al gimnasio, soy de comer”, se sinceró y reconoció que tras el baile recurrió a las redes sociales para ver la opinión, pero recibió muchas críticas. “Estuve chusmeando y muchos me decían ‘gordo’. Obvio, me encanta comer, pero la verdad no me importa, me encanta comer y soy feliz haciéndolo. Así que voy a seguir comiendo”, respondió entre risas a los haters.

Consultado por cómo vivió su primera experiencia cerca de Marcelo Tinelli, aseguró que estaba “muy nervioso”. “Es fuerte estar ahí. Me nublé al ver tanta gente. Durante todos los ensayos, nunca me falló el truco, pero me falló ahí en la pista”, aseguró.

Respecto al puntaje que recibió donde Ángel De Brito levantó el primero 10 del certamen, el exGran Hermano, Tomás Holder se quejó y, sin pelos en la legua le Kennys respondió: “Yo bailé, él caminó. De última si le molesta, que se queje con el jurado que son ellos los que pone la nota. Por lo poco que se nunca estuve a destiempo, no estuve fuera de música. Acompañé muy bien. Morena la rompe, y es obvio que en la primera gala nunca voy a esta a su nivel”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCelePistan%2Fstatus%2F1700346227689230691&partner=&hide_thread=false Tremenda performace de Morena Sánchez con el Peluquero de Wanda Kenny Palacios #Bailando2023 pic.twitter.com/lTD9xewqnQ — CeleS (@CelePistan) September 9, 2023

La devolución de Wanda Nara a Kennys Palacios en su primer programa en el Bailando 2023

Kenny Palacios contó en Buena Tarde que luego de su presentación tuvo la oportunidad de hablar con Wanda Nara, a quien acompañó en otras oportunidades al programa. “Wanda se burló de mi primer baile. Me hizo la coreo con Mauro. Me dijo que estaba un poquito duro, pero le expliqué que estaba nervioso. Está perfecto lo que me dijo, es mi amiga”.

Lejos de mostrarse inseguro por reconocer que no es bailarín, Kenny reconoció que estar en el certamen no es fácil y menos para una persona que no es bailarín: “Lo que me pasaba al principio es que tenía miedo de soltar a More que se pueda caer. ¿Sabes lo difícil que es hacer trucos para una persona que no sabe bailar? Nunca había bailado y me gusta”.

Con esta nueva experiencia, el estilista contó que el próximo ritmo es la cumbia, pero no la tradicional. “Es una cumbia media popera y en la tercera voy con disco”, adelantó.

Por último, considerando que el programa que es emitido por América tiene muchos participantes, aseguraron que finalizará en diciembre, sino que “continuará todo el verano” y Kenny apostó por todo: “Yo estoy dispuesto a estar. Quiero llegar a la final”.