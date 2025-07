Juanita Tinelli sorprendió con una crisis de llanto: "Se que el dolor no es eterno"

La hija de Marcelo Tinelli, Juanita, causó preocupación en redes sociales por una crisis de llanto que sufrió y que comentó en su cuenta de TilkTok. La joven habló sobre su estado de salud y detalló: "Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no", empezó.

"Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida", describió.

La influencer se mostro desencajada y reflexionó: "Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabe que no estás solo".

Sin dar mayor explicación, la modelo dijo en medio del llanto que "todos sentimos y somos seres humanos" y destacó: "Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas".

Juanita publicó el video con el tema de Billie Eilish llamado When The Party’s Over que habla sobre la pérdida y el alejamiento de alguien querido. La mediática confirmó recientemente su separación del polista Camilo Castagnola.