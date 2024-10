Jenna Fischer confesó que tuvo cáncer de mama y ya está recuperada: "No salteen sus mamografías"

Por eso, inmediatamente aclaró: "Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ahora estoy libre de cáncer". De igual manera, junto a la fotografía de portada del post agregó cinco imágenes con una extensa carta en la que contó por qué decidió atravesar esto en silencio y habló en varias ocasiones sobre la concientización del tema.

Embed - Jenna Fischer en Instagram: "October is breast cancer awareness month. I never thought I’d be making an announcement like this but here we are. Last December, I was diagnosed with Stage 1 Triple Positive Breast Cancer. After completing surgery, chemotherapy and radiation I am now cancer free. I wanted a photo of myself in my patchy pixie looking happy and healthy to go along with this news. A big thank you to Angela Kinsey’s husband Josh Snyder for taking this photo. It’s just one example of the care they showed me during this journey. (More information in the slides above.)"