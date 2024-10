Un troll libertario se bajó de las redes sociales con un contundente descargo

Sostuvo que "en este momento prefiero estar rodeado de gente que me conoce de verdad y no estar tan pendiente a toda la boludez de las redes sociales (Los que tienen mi WhatsApp ya están más enterados de los detalles)".

Enseguida se refirió a los detractores de su perfil en la ex-Twitter: "Mis haters tienen razón: no soy el chico malo que simulo ser por acá, en mi vida real no ando insultando a otros, peleándome por política, o haciendo enojar al resto con chicanas, entonces no sé por qué debería seguir haciéndolo virtualmente la verdad. No estoy hecho para esto, ayer quedó demostrado... prefiero la tranquilidad. Así que voy a buscar eso: paz", finalizó.

Si bien ya no se puede entrar a l cuenta de X de Javier Mileikovsky porque no aparece como registrado, los usuarios se encargaron de contestar a su descargo. El perfil era una foto de él con peluca rubia, parecido al look de Milei, y se refería a la oposición kirchnerista como "los kukas". Además, se lo acusó de postear noticias falsas y a favor del líder de La Libertad Avanza.

Yo no soy Javier Mileikovsky, yo soy Juan pic.twitter.com/zvcmccUmGK — MR ROBO (@Nahue532) October 7, 2024

El libertario se dedicaba a atacar a todo el que no estuviera de acuerdo con el mandatario argentino, por lo que su huída fue comentada con memes y otros mensajes: "Se escapan como ratas por tirantes porque saben que se hunde el barco y no quieren terminar colgados en la plaza #javiermileikovsko", escribió el usuario @@HumanExpressiv.

Los que fueron agredidos en muchas oportunidades, le devolvieron sus tuits para recordarle cómo era su accionar ahora que decidió abandonar su perfil agresivo y discriminador en las redes sociales. "Se respira mejor!!!! Cierto, faltan muchos. Paciencia", escribieron.

El 8 de septiembre, posteó una famosa foto de Milei con un bate de baseball y el pelo platinado, como en su avatar de X, y escribió: "Bueno, basta de mariconadas... Que hay una batalla cultural esperando y tenemos que seguir domando zurdos!", entre otros comentarios.