Javier Milei y Yuyito González se mostraron en una foto: "La primera Navidad juntos"

En tanto, en la publicación, se refirió a su romance con el líder de La Libertad Avanza. "Te amo", escribió junto a la mención del usuario en Instagram del Presidente y otro emoji de un corazón. Por su parte, el economista compartió el posteo en las historias de su usuario y le dio like.

El posteo de la exvedette se produjo después de que el 14 de agosto, durante el programa que conduce en Ciudad Magazine, blanqueara la relación. "Estoy de novia", manifestó en aquel entonces. Luego, profundizó sobre su romance con el jefe de Estado: "Hay que acostumbrarse a la palabra 'novia' cuando no la venís trayendo de mucho tiempo".

Yuyito no le esquivó a las cuestiones formales y se animó a decir si se imagina casándose con Javier Milei. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, admitió.

Si bien fuentes cercanas al Presidente sostienen que la relación comenzó antes, la primera vez que se vio a Milei con Yuyito González se dio el 23 de julio cuando la pareja fue a presenciar la ópera "Carmen" al Teatro Colón.

Tras el viaje de Milei a Francia, donde asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos, González contó que Milei la invitó a cenar y confirmó que hubo un beso entre ambos.

Yuyito definió a Milei como un hombre "sincero y con convicciones" al sostener que “no miente y hace lo que dice que va a hacer”. También destacó la "valentía y la fortaleza" con la que lleva adelante su Gobierno.