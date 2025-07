Javier Milei habló del rol internacional que imagina para Mauricio Macri: "Representante de la Argentina"

"Me encantaría que tuviera un rol tan destacado a nivel internacional como representante de la Argentina", refirió el jefe de Estado sobre la figura del presidente del partido amarillo.

Ante la consulta en radio El Observador sobre porqué no se lo ofreció, si es su deseo, Milei aportó: "No salió el tema, pero sí. Me parece que en un tarea así Mauricio Macri tendría muchísimo para aportar".

Milei Macri Javier Milei y Mauricio Macri: el PRO y La Libertad Avanza competirán juntos en la provincia de Buenos Aires.

Las palabras del Presidente ocurren luego de que La Libertad Avanza y el PRO alcancen un acuerdo formal para competir juntos en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y Cristian Ritondo, titular del partido amarillo en territorio bonaerense, confirme que los 13 intendentes bonaerenses participarán de la alianza.

"La participación de nuestros intendentes fortalece un espacio que nace como respuesta al reclamo de cambio profundo que millones de bonaerenses expresan día a día. Con gestiones probadas y una fuerte presencia territorial, todos los intendentes del PRO aportan experiencia, capacidad y liderazgo político al frente", sostuvo Ritondo.

"Con unidad, convicción y responsabilidad, el PRO bonaerense se pone en marcha para sumar a la transformación que devuelva el orden, el progreso y la esperanza a cada rincón de la provincia", expresa un comunicado difundido en redes sociales.