Javier Milei y su visita al templo evangélico en Chaco: "Fui a hacer un planteo filosófico"

"Me invitaron a la inauguración de la iglesia evangélica más grande de la Argentina. Para mi la batalla cultural es importantísima, tanto como la gestión de la economía. Si nosotros no hacemos el cambio de chip en la gente, no vamos a salir. Por eso nosotros trabajos activamente en eso", señaló Milei en un primer momento ante la consulta sobre su visita a Chaco.