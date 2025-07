Thelma Fardin sueña con interpretar a Cristina Kirchner: "La puedo hacer a diferentes edades"

La actriz Thelma Fardin reveló que sueña con interpretar a Cristina Fernández de Kirchner en una hipotética serie biopic y sorprendió, ya que no hay ningún plan en desarrollo que se haya revelado y esto podría terminar por acelerar cualquier producción secreta al respecto.

"Todos los lenguajes me gustan a mí. Me interesa, por suerte la puedo hacer a diferentes edades, a los 70 años todavía la puedo hacer. ¡Estoy!", aseguró Fardin. De esta manera, las redes sociales no tardaron en hablar al respecto y se generó ilusión con la posibilidad de una adaptación de la vida de la expresidenta a la ficción, algo similar a lo ocurrido con la obra de teatro Evita, conocida mundialmente.

Embed Thelma Fardin:

"Me interesaria hacer la Biopic de Cristina Fernandez, por suerte hasta los 70 podria actuarla, me divierte" #FinDeFiesta #CaroFernandez @LaCritiok pic.twitter.com/FP1o7YOvJy — La Criti (@LaCritiok) July 8, 2025

Los últimos trabajos de Thelma Fardin como actriz fueron una aparición en la serie Dos 20 (2022) para la TV Pública, su participación en la obra de teatro Plagio (2023) y un papel como protagonista en la película Martín García (2024). Así, a sus 32 años y luego de una larga trayectoria como activista en el Colectivo Actrices Argentinas, dejó en claro sentirse preparada para el rol de Cristina Kirchner.

