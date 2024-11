La fuerte advertencia de Yuyito González en medio de su cruce con Yanina Latorre: "Las fuerzas del cielo operan"

"No me pregunten cosas de mala onda. Yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones. Ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes", indicó al inicio de la emisión de este miércoles de Empezar el día.

Entonces hizo mención a las frases que había lanzado contra la panelista de LAM, cuando aseguró que "tiene un máster" en “las humillaciones y los cuernos”. "Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero es alguna cosita alguna vez", comentó, quitándole peso a sus dichos.

Embed Se Mataron

Yuyito González

“Yanina conoce como nadie el tema de los cuernos tiene un máster en el tema “

Yanina Latorre

“Prefiero saber de cuernos y no ser amante de presidentes y tipos casados “

“A vos no te metieron los cuernos yuyito ? Y a tu hija ? Ojalá no te meta… pic.twitter.com/oJnVhZeBa1 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 25, 2024

"Yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente. Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser. La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin", respondió culminando su mensaje con la habitual forma que utiliza el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Luego le envió un mensaje a Latorre pero sin mencionarla: "Si alguien se ofendió le pido disculpas. Yo no soy de decir cosas feas, más bien las evito. Y a veces me sale una cosita que sin darme cuenta puede herir a alguien. No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero decir nombres". "Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo", agregó.

Por último, manifestó su molestia por los comentarios que Yanina hizo sobre su hija Brenda Di Aloy y disparó una fuerte advertencia: "No se metan con la familia porque yo con la familia no me meto. Ahí estarían derrapando mal. Yo no puedo hacer nada, pero las fuerzas del cielo operan".