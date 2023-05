Guido Süller, sobre la azafata detenida: "Es una mujer fría y calculadora"

Durante la entrevista, Süller expuso que Carbone es "una mujer despampanante, super atractiva, rubia, una muñeca. ¡Ha sido una mujer muy deseada en todos estos años! (...) Me sorprende totalmente, era una mujer fría y calculadora. Era astuta y nos hacía creer como que el resto éramos tontos". Luego, Süller resaltó que "conmigo siempre fue divina, macanuda. Conmigo parecía una fan. Me llamaba a la oficina en Ezeiza y me invitaba a un café. ¡Me decía que podía estar más arriba!".

Al ser consultado sobre por qué la azafata tomó esta determinación, el mediático expuso su teoría: "No midió las consecuencias y creyó que no la iban a descubrir al cambiar el chip con el teléfono de la hija. Tiene que saber que los tripulantes tenemos los teléfonos pinchados (...) Ella sabe todo porque es una mujer instruida, que sabe muchísimo, se codea con las altas esferas de Aerolíneas".

"Tenía un romance con un chico joven"

Guido Süller se refirió a uno de los rumores que circulan sobre la azafata Daniela Carbone y el motivo por el cual habría actuado de esta manera. "Tenía un romance con un chico joven, estaba loca atrás de él, como cualquier mujer grande con un muchacho. Él es un tripulante, un auxiliar de abordo, estaba en el vuelo. Él la dejó y estaba en el vuelo con una novia", explicó en C5N.