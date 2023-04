El denunciante de Guido Süller confesó a C5N: "Fue todo maltrato e insultos"

En diálogo con Minuto a Minuto , Federico Acosta explicó: " La relación arrancó en el año 2017 y en 2022 hice la denuncia . Yo venía muy cansado hace tiempo y cambié de abogado. Le conté todo lo que pasó, que tenía ataques de pánico. Cuando le conté todo, me dijo que era muy grave pero yo no sabía qué hacer ".

Para dejar en claro que era menor de edad, el denunciante remarcó: "En 2017 tenía 17 años. Fue todo maltrato, insultos y me cansé, no sé por qué me quedaba ahí. Mi abogado anterior me dijo que lo denuncie con la verdad". Siguiendo con este aspecto, se encargó de demostrar la tranquilidad que le generó haber tomado la decisión de iniciar la demanda contra Guido Süller.

"Me siento un poco más tranquilo ahora, pero tengo esa tristeza y pensar en Guido me hace mal", detalló.

