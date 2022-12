Imperdibles en Netflix: las tres mejores miniseries de la historia

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

(2022)

La historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, contada desde los puntos de vista de sus víctimas.

DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer | Tráiler oficial (Tráiler 1) | Netflix

De 10 episodios de 50 minutos cada uno, cuenta la historia del "monstruo de Milwaukee", contada desde la perspectiva de las víctimas y la incompetencia policial, que permitió al nativo de Wisconsin emprender una matanza de varios años.

Gambito de dama

("The Queen's Gambit"- 2020)

La huérfana y prodigio del ajedrez, Beth Harmon, lucha contra la adicción mientras busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo.

Gambito de reina (EN ESPAÑOL) | Anuncio del estreno | Netflix

Con 7 episodios de 60 minutos cada uno, se sitúa en Kentucky en los años 60. En plena Guerra Fría, la joven Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez, que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a los grandes maestros, en especial a los rusos.

Así nos ven

("When They See Us"- 2019)

Una historia que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial estadounidense, a partir de un caso infame en Central Park.

When They See Us: Limited Series | Teaser [HD] | Netflix

De cuatro episodios de 70 minutos cada uno, se sitúa en el año 1989, cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park.

Basada en hechos reales, una miniserie que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial estadounidense.