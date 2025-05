Una joven actriz de Netflix murió tras sufrir 13 paros cardíacos

La noticia la confirmaron sus padres, Thays Brandão y Luiz Rodrigo, quienes afirmaron que la menor fue llevada a varios centros asistenciales sin recibir una respuesta a los fuertes dolores de cabeza que venía presentando.

El pasado miércoles 30 de abril la artista juvenil fue internada en el hospital, donde dos días después “presentó parada cardiorrespiratoria, con reversión tras maniobras de reanimación”.

Millena, oriunda de Brasil, era actriz, modelo fotográfica e influencer digital. En su cuenta de Instagram había creado una gran comunidad de más de 190 mil seguidores. Después del fallecimiento de su hija, Thays Brandão compartió un emotivo mensaje para despedir a su hija.

“Los recuerdos que pasamos juntos permanecerán en mi memoria y nunca olvidaré tu alegría que contagiaba a todos los que te rodeaban. ¡Mi niña, ya te extraño por no tenerte aquí y sé que te voy a extrañar aún más en los días que vienen!”, agregaron.

Por último aseguraron que “fuiste una luz en nuestra vida y sé que desde arriba seguirás mirando por encima de nosotros e iluminando nuestras vidas”. “Y te amaré por siempre, y siempre estarás en mi corazón”, concluyó el posteo.

