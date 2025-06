Mauro Icardi pasó el Día del Padre sin sus hijas: "No va a caer en la trampa de Wanda Nara"

El futbolista no pudo disfrutar de su día junto a Francesca e Isabella y su abogada Lara Piro habló con la prensa para explicar los motivos.

El futbolista Mauro Icardi no pudo pasar el Día del Padre junto a sus hijas Francesca e Isabella y todo apunta a la mediática Wanda Nara , quien le habría realizado una trampa para beneficiarse en la causa por la tenencia.

En diálogo con Infama, su abogada Lara Piro se encargó de contar por qué Icardi no pudo estar con sus hijas: "Yo le prohibí que fuera al Chateau, mientras presentamos ese escrito. No va a caer en la trampa, justamente, otra vez. Día de los padres es todos los días". Con estas palabras, apuntó directamente contra Wanda Nara como la única razón por la que el futbolista no pudo disfrutar del domingo con las pequeñas.