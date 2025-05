Ricardo Darín reveló detalles de la segunda temporada de El Eternauta: "Lo que viene va a ser..."

El actor Ricardo Darín reveló detalles sobre la segunda temporada de El Eternauta , la serie argentina que rompió récords en Netflix y ya es la segunda producción más vista del mundo , solo por detrás de The Four Seasons.

Con respecto a la realización de esta adaptación de la famosa historieta, el actor evidenció sus preguntas iniciales. "Tuve dudas al principio, hasta que lo conocí a Bruno (Stagnaro). Cuando tuve el mano a mano, eso me tranquilizó mucho y significó un empujón para mí, porque cuando encontrás un socio, no solo tenés más confianza, sino que no te sentís solo", expresó con muchos elogios para el director.

Ricardo Darín Bruno Stagnaro El Eternauta Darín elogió mucho a Stagnaro por su trabajo en El Eternauta. Redes sociales

Para finalizar, Ricardo Darín hizo referencia a la soledad que sintió cuando Netflix lo presentó como Juan Salvo: "Al principio me sentía un poco solo... Me parecía que me habían tirado un ancla por la cabeza. No, con Bruno eso no te pasa... Me di cuenta de cuál era la frecuencia de él y eso me tranquilizó mucho". De esta manera, dejó en claro que esta serie podría extenderse más allá de dos temporadas e ilusionó a los fans.

Embed Ricardo Darín: “Esto recién empieza. Es la primera temporada. Lo que viene va a ser el doble”

Histórico: El Eternauta debutó en Netflix y ya es la tercera serie más vista del mundo

El Eternauta debutó como la tercera serie más vista de Netflix a nivel mundial y generó mucha felicidad entre los fanáticos de nuestro país, ya que no hay muchas producciones argentinas que hayan conseguido este impacto y mucho menos en su primer día en el streaming. Y otra vez con Ricardo Darín como principal estrella.