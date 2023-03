Gran Hermano está a punto de expulsar a un participante por quebrar las reglas

Además, juega adentro de la casa y deja de lado su función que es acompañar a Nacho. Sucede que en otras oportunidades se lo vio manipulando a Julieta, luego de los gritos que escuchó acerca de la infidelidad de su pareja Lucca.

Creó un bloque de contención entre Nacho, Tora y Camila y aún les sigue sugiriendo manera de avanzar a la final, eso podría ser motivo de expulsión y podría ser en la misma gala del domingo.

Gran Hermano 2022: la charla de Romina que obligó a la producción a cortar la transmisión

La actual edición de Gran Hermano se convirtió en una de las más exitosas de la historia del reality en la Argentina. Pero también tiene otra particularidad que la hace distinta a las diez ediciones que se realizaron antes.

En la misma, la exdiputada le cuenta a "Disney" algo que le mencionó el "Big" y que le llamó la atención. “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, dijo Romina, antes de que las cámaras dejen de tomar la situación.