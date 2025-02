Gran Hermano: el duro momento que está atravesando una de las nuevas participantes

Una de las nuevas hermanitas se confesó delante de sus compañeras y reconoció que su problema es que no se pudo mostrar tal cual es. “Estoy haciendo un esfuerzo”, aseguró.

Eugenia reconoció que no se siente cómoda con su cuerpo y la exposición

Los ingresos a la casa de Gran Hermano no suelen ser fáciles , no solo por el tener que adaptarse a un ámbito ya consolidado, sino que a veces la constante exposición tampoco es un proceso rápido. Esa es la crisis que está atravesando la nueva hermanita, Eugenia Ruiz.

Chalando con Sandra Priore, Lourdes Ciccarone y Chiara Mancuso, la médica se sinceró: “Estoy haciendo un esfuerzo con eso, con el tema de mi cuerpo, porque no iba a entrar directamente, porque digo, no, con estas limitaciones que tengo”.

“No puedo mostrarme como soy porque, en realidad, soy alegre. Todo el tiempo estoy jodiendo y hablando pavadas. Aquí no estoy pudiendo mostrarme como soy. Me indigna eso”, sostuvo.

En esa línea, Chiara, quien se mostró muy cercana a la también actriz, hizo un análisis más frío para llevarle tranquilidad el día a día. “Bueno, pero necesitás tiempo. No seas tan exigente con vos misma. Por más que vos digas que venís a jugar hay un período que es de adaptación”, le aconsejó y le reconoció: “Nos ha pasado a todas. Eso de que, al principio, no te podés mostrar”.

Embed - Chiara y Eugenia hablaron de la dismorfia corporal - Gran Hermano 2025

Fuerte accidente y lesión en Gran Hermano: una participante preocupó a todos

Uno de los juegos diarios de Gran Hermano 2024-25 terminó de la peor manera luego de que una de las participantes sufriera un duro golpe que tuvo que ser atendido por la producción de Telefe.

Mientras toda la casa estaba disfrutando de una partida del juego de la cola, también conocido como flag football, el participante Lorenzo de Zuani golpeó sin querer a Lucía Patrone y la joven de 18 años cayó sobre su pierna izquierda. Por lo brusco del golpe, se lastimó la rodilla y se tuvo que interrumpir la actividad casi de inmediato.

Quien se encargó de atenderla rápidamente fue Chiara Mancuso, aquien se encargó de averiguar lo ocurrido: "Luchi, ¿te duele mucho? ¿sí? Bueno, esperá". Segundos después, ante el pedido para que un hombre la levante para llevarla al confesionario, Lucía aseguró que no podía levantar la pierna y la transmisión en vivo fue interrumpida.