¿Crisis en un grupo de Gran Hermano? La confesión de Martina a Lourdes

Las participantes tuvieron un momento de total sinceridad y Martu no se calló nada: “Me jodió como me hablaste, me sentí mal. Si querés hacer el papel de estar sola y jugar sola, es tu juego”.

La joven de 22 años se mostró preocupada por las placas de nominación, y si bien no corre riesgo este fin de semana, no baja la guardia en lo que podrá pasar a futuro, tal como le sucedió a su compañero, el vendedor ambulante, en la última gala, quien se fue por decisión del público.

“Mirá, yo te voy a decir algo: antes de todas las placas positivas vos te peleas con la mitad de la casa”, empezó su análisis Martu cuando fue interrumpida por su amiga y le remarcó el destino de Brian.

Sin dejar que Lourdes sea negativa, le explicó que él “en las placas positivas salí peor que vos”. Y analizó: “Hay algo de tu personalidad que claramente gusta en el afuera. Por más que yo no soy así, porque no me gusta estar peleada con todo el mundo, a la gente eso les debe gustar y no tenés que cambiarlo”.

De igual modo, no dejó pasar la oportunidad para ser sincera de ciertas cuestiones que no le gustan de su amiga. “Ayer, cuando estábamos acostadas, a mí me jodió un poco cómo me hablaste, me sentí mal después y dije ‘uy, se peleó con toda la casa y ¿se tiene que pelear conmigo? Que estoy al lado tuyo, que te aguanto todo. Más allá del juego, yo te considero mi amiga acá dentro, pero si querés hacer ese papel de jugar o estar sola, es tu juego y tu vida y hacé lo que quieras”, le reveló.

Martina enfrentó a Lourdes "Me jodió como me hablaste" #GranHermano



Mirá #GranHermano pic.twitter.com/OHxJ757Efp — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 23, 2025

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado según las encuestas

A horas de la gala de eliminación de Gran Hermano en Telefe, los fanáticos del juego arriesgaron quién dejará la casa este domingo 23 de febrero. Como en cada elección la votación se vive en las redes sociales a través de las encuestas.

Esta vez, la producción decidió modificar la forma en que se eligen los nominados: ahora los seguidores del reality deberán votar de manera positiva y elegir quién se queda en la casa.

El panelista de LAM, en América, Fefe Bongiorno hizo un sondeo en la red social X para conocer quiénes debían seguir siendo parte del juego. “Los participantes más aprobados son Ulises, Santiago y Renato. Los más rechazados son Luca, Lourdes y Katia. Malos números para el eliminado, Brian”, reveló.

En otro posteo escribió: “Ranking de imagen positiva para los participantes de #GranHermano. Ulises vuelve al primer puesto. Fuertes subidas para Eugenia, Selva y Delfina. Bajas para Luciana y Saif. Los hombres nuevos con mucha indiferencia”.