La casa de Gran Hermano explotó contra la Tana por su nuevo error en la prueba semanal: "Siempre lo mismo"

Luego de la nueva falla de Katia, Selva Pérez le recriminó su actitud y la respuesta de Fenocchio no sorprendió: "¿No escuchás que yo estoy torcida? Y bueno, por eso, andá vos. No puedo estar torcida. No me puedo dar vuelta. Yo no puedo, boluda". Como en todas las otras ocasiones, la oriunda de La Matanza buscó desligarse de responsabilidad y no se disculpó por su nuevo error.

Embed Lo de la Tana es impresionante, siempre sin ganas en las pruebas por el presupuesto: "Yo no puedo boluda"#GranHermano pic.twitter.com/2UaMkhxw8K — TRONK (@TronkOficial) May 15, 2025

Por el momento se desconoce si Telefe la va a sancionar, pero en reiteradas ocasiones la invitaron a abandonar por su falta de juego en Gran Hermano 2024-25. Ahora, quizá se repita esta situación, ya que la Tana no demuestra ganas de estar en el reality show y esto ya está claro que molesta a la producción del canal.

Escándalo: se confirmó que una participante de Gran Hermano ingresó sin hacer el casting

Telefe volvió a quedar expuesto luego de confirmarse que una participante ingresó a Gran Hermano 2024-25 sin hacer el casting, algo que generó un escándalo viral en redes sociales y sumó una nueva polémica al reality show.