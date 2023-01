Gran Hermano 2022: piden la expulsión de Thiago del desafío del auto

Después el mismo personaje continuó con sus comentarios que no pasan desapercibidos. En medio del desafío, los participantes se notan cansados por mantener la misma posición. Pero Thiago, no pudo con su genio y en varias ocasiones molestó con chistes a sus compañeros.

https://twitter.com/Lachoco81/status/1612827544386142213 Cómo son las reglas ????porque Julieta y Romina dejaron de tocar el auto. Así cualquiera.

Lo hubiesen hecho como en EEUU que no pueden dejar de tocarlo.#gh2023 #granhermano #gh23 pic.twitter.com/1F96PzpIwd — LaChoco81 (@Lachoco81) January 10, 2023

"Deja de hinchar las bolas", le dice Maxi primero a Thiago. Quien se da vuelta y le desacomoda el pelo a Nacho, le mete un dedo en la oreja.

"Esto tiene que ser considerado como expulsión, estás jodiendo", le recrimina Nacho a Thiago. "¿Gran Hermano, si yo jodo se expulsa?", preguntó el oriundo de González Catán pero no recibió respuesta por parte del "Big".

Por otra parte, las chicas, Julieta y Romina, tampoco la están pasando bien. Ambas están cansadas y buscan la mejor posición, para aunque sea dormir un rato. "¿Qué podemos hacer? Ya no doy más, estoy aburrida, tengo sueño", se quejó Julieta.

Comenzó el desafío del auto en Gran Hermano: el picante comentario de Nacho contra sus compañeros

Ante la presencia de sus compañeros, Nacho lanzó "igual, para mí, los que tienen auto y los que no saben manejar no tienen que participar". Su comentario no pasó desapercibido entre los demás, quienes hablaron para defenderse. "Seguro que no, yo no tengo auto", se sumó Alfa, pero Nacho le respondió que él tenía varios autos.

A lo que Romina saltó a responder enojada: "Yo sí sé manejar Nacho, pero no tengo registro, ¿qué tiene que ver?".

Además de permanecer atados al auto, la producción lanzó varios insectos para imposibilitar que los hermanitos ganen el juego.