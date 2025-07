El posteo de Flavio Briatore después del Gran Premio de Gran Bretaña: ¿doble mensaje para Colapinto?

Tras la carrera, Briatore se pronunció a favor de la buena actuación del francés y se mostró contento con los puntos que lograron rescatar para el Campeonato de Constructores, aunque siguen en la última posición con apenas 19 puntos, a 10 unidades de Hass; el líder de la tabla es McLaren con 490.

“Gran conducción hoy, Pierre”, escribió el italiano acompañado de un emoji de aplausos y arrobando al ex – Red Bull y agregó: “Más puntos para el equipo, mientras seguimos luchando. Continuemos con el impulso positivo”.

La misma fue con un video donde abraza y habla con Gasly, destacando, obviamente la actuación del francés y hace referencia a los puntos que logró conseguir, algo que por el momento no pudo hacer el pilarense quien desde su llegada a Alpine no logró sumar unidades, algo que sí pudo hacer cuando disputó algunas carreras con Williams.

Si bien Flavio Briatore no se pronunció por la no presentación de Franco Colapinto, desde la cuenta oficial de Alpine sí hicieron una publicación en apoyo al argentino quien lamentó el abandono en Silverstone.

“Una carrera que finalizó antes de que comenzara. Es una lástima ver que la carrera de Franco Colapinto haya terminado de la manera en la que lo hizo. ¡Vamos por ellos en la siguiente!”, señalaron.

