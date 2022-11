Flor Vigna y Luciano Castro anunciaron que se distancian: cuál es el motivo

Luciano Castro contó en Implacables que está retornado a los escenarios en la costa bonaerense y aseguró que no tenía idea de cómo organizar el verano con los dos hijos que tuvo con su ex pareja, Sabrina Rojas, y Flor. En ese sentido detalló que está "feliz, porque es algo que nos costó mucho armarlo".

Por otra parte reconoció que Flor esta en su mejor momento e indicó: "Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca", explicó y agregó: "El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos".

"No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover", sostuvo.

El actor cortó con los rumores de separación y precisó como está la relación. "Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea" expresó y finalizó: "no presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver".