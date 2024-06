Expectativa en Netflix por una nueva adaptación de Agatha Christie: los detalles.

Entre los últimos lanzamientos de Netflix se destacan varias producciones atrapantes, pero todas las miradas están puestas sobre una adaptación que recién comenzó a grabarse. Se trata de El misterio de las siete esferas , o también conocido como The Seven Dials Mystery , que narra la historia de una serie de asesinatos que están vinculados a una organización secreta.

La plataforma de streaming dio a conocer el pasado abril que está en desarrollo The Seven Dials Mystery, una nueva serie que adapta una de las tantas novelas de Agatha Christie . Ambientada en 1925, promete llevar a los espectadores a un intrigante misterio. Como en toda su obra, la autora explora el mundo del género policial. Estará dirigida por Chris Sweeney, con Chris Chibnall como guionista y Suzanne Mackie, James Prichard y Chris Sussman como productores ejecutivos.

El misterio de las siete esferas- IGN ESPAÑA

Sinopsis de The Seven Dials Mystery, lo que se viene en Netflix

La serie está ambientada en una lujosa casa de campo en Inglaterra en 1925. Durante una fiesta, una broma sale terriblemente mal, desencadenando una serie de eventos que llevarán a la joven Eileen “Bundle” Brent (interpretada por Mia McKenna-Bruce) a investigar el misterio. Helena Bonham Carter tomará el papel de Lady Caterham, mientras que Martin Freeman encarnará al superintendente Battle.

Dependerá de la más insólita de las investigadoras (la efervescente e inquisitiva Lady Eileen "Bundle" Brent) desentrañar una escalofriante trama que cambiará su vida, abriendo de par en par el misterio de la casa de campo.

Reparto de The Seven Dials Mystery

Esta nueva serie de misterio e intriga contará con los siguientes actores como protagonistas:

Mia McKenna-Bruce

Helena Bonham Carter

Martin Freeman

Primeras imágenes de The Seven Dials Mystery

Cuándo se estrena The Seven Dials Mystery en Netflix

Por el momento solo se sabe que el rodaje de The Seven Dials Mystery comenzará dentro de poco, todavía no se ha revelado su fecha de debut en la plataforma de streaming.