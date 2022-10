Estalló la interna entre dos figuras de El Trece: qué pasó

El regreso de Mirtha Legrand fue un momento clave para eltrece porque volvió a tener competencia directa con PH: Podemos Hablar, pero no a todos les importó de la misma manera. Sucede que Nicole Neumann era la artista invitada para este sábado y decidió faltar sin previo aviso.

Sin embargo, llegada la fecha, las publicaciones de Nicole en Salta no cesaban, eso indicó que no se encontraba en Buenos Aires, por ende, no iba a poder estar presente en la mesa. Avisó a pocos minutos antes de salir al aire y eso enfureció a la conductora y su producción por la falta de responsabilidad.

Por ese motivo, convocaron de último momento a la periodista de América, María Belén Ludueña, que estaba en carpeta para futuros programas. Por el momento, ninguna salió a aclarar la situación ni contar su versión de los hechos.

La estrategia para levantar el rating de Mirtha Legrand que no funcionó y solo la hundió más

Con el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica, eltrece se había asegurado una cuota de rating que había perdido en los últimos meses. En forma de estrategia invita una figura cada uno de los programas, pero no funcionó y termina hundiéndolo cada emisión con la ayuda de su fuerte competencia.

En La noche de ML, los productores consideraron que Hugo Alconada Mon, María Belén Ludueña, Teté Custarot, Carlitos Páez y Elisa Carrió como estrella, iban a poder vencer y quedar como líderes durante la noche. Pero la diferencia con PH: Podemos Hablar, fue abismal.