Escracharon a una reconocida influencer en redes sociales por mentir: de quién se trata

Las redes sociales no perdonan y sacan a la luz los archivos menos pensados. En este caso, evidenciaron mediante un hilo de Twitter y se trata de una reconocida influencer que aseguró viajar invitada a un evento , pero aseguran que no fue así. Además, está acusada de mentir en otras cosas.

Sucede que Candela Sánchez, a quien acusan de “Canje” por su apodo Cande, contó en Instagram que iría de viaje a un evento en Estados Unidos que hablaba de Sex and The City. Le aseguró a su entorno que se iba a trabajar, pero en realidad ese mismo evento no era exclusivo, es decir, tenía días gratuitos para todo público.