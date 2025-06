"Es mentira": Mariana Brey le respondió a revista Noticias y aseguró su continuidad en C5N

La periodista Mariana Brey cruzó a la revista Noticias quien habló sobre el rumor de la desvinculación de C5N : "Es mentira, me parece poco serio, con una nota que no está firmada", empezó.

"El canal está muy contento, no sólo conmigo sino con todo el equipo de Indomables. Invito a la revista en primer lugar a pedir disculpas, si quiere hacerlo, porque se subió a una fake news, sobre absolutamente mentiroso que está instalado hace varias semanas".

La conductora de Indomables, junto a Diego Brancatelli, sostuvo este sábado, en vivo en C5N, que "sabemos de dónde viene toda esta operación", y "estoy adentro y estoy muy contenta en este canal y también están contentos con mi participación, en cada uno de los proyectos que hago acá. No sólo estoy en Indomables sino en Duro de domar", aclaró.

En el programa Indomables, la mediática remarcó que "si pasara que se toma la decisión de que el programa se levanta" no va a quejarse por eso. "Mi espíritu es libre a la hora de expresarme porque no le debo nada a nadie... Cuando me voy de acá nadie levanta el teléfono para decirme nada", apuntó.

La comunicadora pidió al dueño del medio, Jorge Fontevecchia, que se asegure de no propagar este tipo de noticias falsas, a la vez que, remarcó que hablan de ella como una "chimentera", como bajándole el precio. "Me encanta hacer chimentos y lo voy a seguir haciendo como ahora hago política", concluyó sobre su trabajo.