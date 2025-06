Polémica en Indomables sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: "Los jueces van a determinar las limitaciones"

Masiva marcha en Mar del Plata en apoyo a Cristina Kirchner: "Con la democracia no se jode"

Brey destacó que "el balcón no es un lugar seguro" y que "tenes que ser vecino para ver si te jode o no", en relación con la gente que se concentra todos los días frente a la casa de la presidenta del PJ en el barrio de Consitución.

Daniel Molina detalló: "Hasta el miércoles que viene Cristina puede hacer lo que quiera. Si yo fuera el vecino me tiro por el balcón porque debe ser insoportable... El encierro domiciliario llega hasta el momento en que vos pones un pie fuera de la línea perimetral de tu casa y el balcón está afuera".

El crítico, más conocido como "Rayo Virtual", conoce cuáles son las características de la privación de la libertad, ya que fue uno de los miles de detenidos por razones políticas durante la última dictadura cívico-militar. "Ella no va a tener tobillera. Incluso pueden hacer o tienen autorizadas pequeñas vueltas...", aseguró.

A su turno, el periodista Pablo Ladaga remarcó que "les molesta el amor que le tienen a Cristina". Agregó: "La gente que está con Macri (Mauricio) y con Milei (Javier) no los aman, a ella si, la aman. Eso no lo pueden manejar y les molesta. Enloquecen porque los nubla el odio. El peronismo no odia".

En cuanto a la marcha del próximo miércoles advirtió: "Prepárense los que odian al peronismo y a Cristina, o tómense una pastillita. La angustia del día en que se conoció la condena se va transformando en alegría. Estamos viendo a una mujer que fue perseguida durante 15 años por el periodismo y los poderes económicos", subrayó el panelista.