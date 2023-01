El pastor Giménez ofrecía alcohol en gel a cambio de $1.000

pastor gimenez alcochol en gel coronavirus El Pastor Giménez vendía alcohol en gel a sus fieles a cambio de la disparatada suma de $1.000

“Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en las manos de todos ustedes. Pero tengo sólo doce de estos”, dice el hombre haciendo referencia a los envases sobre los cuales durante los últimos días también se informaron faltantes en supermercados y farmacias.

“Yo quiero que con esos doce representes a tu familia, a tu barrio, a los que puedan hacer un pacto. Nos tienen que ayudar", pide a sus seguidores.

Y ante la desesperación de la mujer por recibir el alcohol en gel en sus manos, el Pastor Giménez aclara: "Esperen un segundo, porque si venís acá es porque vas a dar mil pesos”.

Las imágenes se divulgaron en las redes sociales y fueron compartidas en “Intrusos”, donde tras emitirlas habló la pastora Irma, ex pareja y socia de Giménez, quien pronunció al aire toda su indignación: "No comparto esto. Es tétrico. Es muy morboso". "Lo miro y no lo puedo creer. No lo quiero mirar. Es tétrico. Cuando dice 'pasen aquí los que tiene mil pesos'”.

Mientras estaba al aire, la mujer pidió justicia en medio de sus predicaciones: "No sean ciegos. Presten a atención. No creo que Dios lo avale, para nada. Todo lo contrario. Espero que las autoridades hagan algo. No lo digo como ex esposa, sino como una ciudadana más".