El mensaje que compartió Lucas Benvenuto mientras Jey Mammon estaba en Intrusos

Jey Mammon habló por primera vez y se cruzó con Pampito y Laura Ubfal: "Lo que piensen no me interesa"

En el mismo momento, el joven patinador recurrió a sus redes sociales para expresarse sobre la entrevista emitida por América, luego de haber bajado el nivel de exposición que tuvo en los últimos meses.

"Mirá que relajado que estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lentejas y verduras", escribió en una historia de Instagram, con una foto de un plato de hamburguesas veganas, publicación que algunos tomaron como una respuesta a lo que Mammon expresaba en televisión, en una charla donde se lo vio tensionado y se cruzó con varios panelistas.

Lucas Benvenuto Story Instagram

Jey Mammón demandó a un reconocido conductor de TV: "Irán a juicio"

En la previa a la entrega de los permios Martín Fierro, a la cual ya avisaron que Jey Mammón podría asistir sin problemas, el músico demandó a Ángel de Brito por calumnias e injurias. Fue por “u$s3 millones”, indicó la periodista Laura Ubfal.

“Se sabe que Ángel no acordó en la mediación y ahora van a juicio”, contó la periodista Ubfal. Pero no fue el único periodista al que apuntó, ya que también hizo lo propio contra Tartu por más de u$s 1 millón.