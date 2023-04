El gesto de Brad Pitt con un hombre de 105 años al que dejó vivir gratis en su mansión de Los Ángeles

Brad Pitt no solo es una "cara bonita" sino es una de las figuras más solidarias y altruistas del Holywood, y una de esas aristas la dio a conocer recientemente la revista People, que de acuerdo al testimonio de la actriz Cassandra Peterson , el actor ayudó a su vecino de 105 años y permitiéndole que viviera en una de su casas de Los Ángeles haciéndose cargo de todos los gastos.

Pero esa no fue la única inversión del actor, de acuerdo a la información, el actor de Troya compró varias propiedades alrededor de esa, varios años después. "Creo que había como 22 casas que estaban contiguas al borde de la propiedad. Cada vez que podía, compraba una", comentó Peterson.

Según narró, en una de esas mansiones vivía un hombre de 90 años que se acababa de quedar viudo y con quien el ganador del Oscar, hizo un trato por el que le permitiría quedarse en su casa hasta el momento de su muerte.

"Fue muy amable con él. Su esposa falleció y el hombre, John, vivía allí. Sé que Brad le permitió vivir allí sin pagar nada hasta que muriese", reveló la actriz que aclaró que el acuerdo "se prolongó un poco más de lo esperado". "Fue un poco divertido porque John vivió hasta los 105 años", agregó.

Luego, bromeó diciendo que el hombre "simplemente siguió viviendo para siempre". "Me imagino que Brad estaba obrando bien, permitiéndole que pudiese vivir allí hasta que muriese, lo que podría ser en cualquier momento", analizó la estrella de Elvira: Mistress of the Dark ante People. Lo que se sabe es que tras la muerte del hombre, el actor vendió la casa por u$s40 millones.

La realidad es que Pitt es una de las celebridades que más proyectos solidarios emprendió. El actor presenció distintos conciertos solidarios como el de Rock4EB! en Malibú (California) con el fin de recaudar fondos para la fundación Epidermolysis Bullosa. Asimismo, construyó un complejo de casas sostenibles en Nueva Orleans tras Katrina. Como si fuera poco, con la colaboración de la organización Global Green USA trabajó para la construcción de cinco casas unifamiliares y un complejo de 18 departamentos.