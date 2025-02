El escándalo oculto que sacude a Gran Hermano

No todo es color de rosa en el reality, que está en búsqueda de levantar sus números de rating. Además, se encontró con un inesperado escándalo que tuvo que solucionar rápidamente.

Un fuerte escándalo que aún no salió a la luz y sacude a toda la producción de Gran Hermano, que tras buscar la vuelta a cómo subir el rating, lograron hacerlo levemente con la novela de amor, venganza y traición entre un trío de participantes.

Es que el casting estuvo por demás flojo y las votaciones telefónicas ya no recaudan lo que recaudaban las temporadas pasadas, cuando se anunciaba con bombos y platillos “récord de votaciones”, siendo que viene de una bajo sospechas de fraude.

Mientras piensan en cómo mantener este muy leve ascenso de números, la producción trabaja a toda máquina para tratar de que el público de las ediciones anteriores regrese y es por ello que se les ocurrió invitar a los exparticipantes.

Marcos Ginocchio y Bautista Mascia Gran Hermano Captura Instagram

Todo tiene un porqué, hablando de la participación de una polémica participante que accedió a regresar, pero bajo condiciones muy estrictas. Dicho regreso está vinculado con que los ganadores de las últimas dos temporadas se alejaron por completo del programa y no quieren saber nada.

Marcos y Bautista, ganadores de la edición 2023 y 2024, dan siempre la negativa en cada insistente llamado de la producción del ciclo. Según fuentes, la insistencia es tal que hasta les ofrecieron un dinero para que vayan a las participaciones, pero así y todo ellos dijeron que no.

Por un lado, Marcos como modelo está triunfando con algunas marcas y en sus redes sociales expone su crecimiento post reality, mientras que el uruguayo Bautista se concentra en su carrera musical, ambos sin querer que se los siga relacionando a la casa más famosa del mundo.

Esta situación hizo que la producción corra tras los participantes que descartaron y que no están logrando tener la fama post reality que esperaban, es por ello que seguramente logremos ver más caras que negaron volver a pisar el estudio de Gran Hermano, tal y como pasó en su momento con Cristian U, que terminó siendo parte de uno de los paneles.

Cabe destacar que esta temporada durara hasta mediados de junio, por lo mismo, el ingreso de más participantes y nuevas estrategias que harán que esto se estire lo más que se pueda, ya que si bien el número de rating no es el esperado, es el programa comercial mas elegido por los auspiciantes, tratando de recuperar algo de lo que se proyectó a niveles económicos y que de no estirarse hasta ese mes no lograría cumplir el objetivo.