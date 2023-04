El escándalo de Cinthia Fernández: denunciada por sus vecinos de entrar en fiesta y tirar gas pimienta

Leila Davidovich, la vecina que organizó la fiesta, expresó en el programa "Desayuno Americano": "Es el primer audio que mando en 12 años que vivo acá, porque no me manejo así. Escucho los audios que mandan y veo los mensajes que pone y no lo puedo creer".

"Intentamos festejar el cumple de 15 de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos, los compañeros de Thais. Era un cumpleaños en que la consigna era vestirse de negro porque Thais iba a estar de blanco. Tengo la puerta de entrada y tengo la puerta de atrás que tengo una casa por medio con Cinthia Fernández", siguió con el relato.

Y continuó: "Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás, y en la puerta de la casa de Cinthia uno de los chicos patea la puerta. Yo no los vi salir, me hago responsable por eso. Estábamos por soplar la velita, llevo a la torta afuera y le digo a mi hijo que anuncie eso y cuando salgo la veo a Cinthia en el jardín de mi casa gritando”

"Cuando la veo gritando le pido que vayamos a hablar afuera y me cuente lo que pasó. No fue fácil, hasta que Cinthia se fue", contó la mujer.

"Empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen 'Tiró gas pimienta'... ¿vos tiraste gas pimienta?, le pregunté", continuó el relato la vecina de la mediática.

"Y qué querés que haga, me rompieron la puerta de mi casa y ahora cómo voy a dormir", le respondió la modelo ante sus consulta.

"Los chicos tenían los ojos irritados", expresó Leila sobre la situación y también tosían por el gas pimienta que se había tirado en la casa.

La contradenuncia de los vecinos de Cinthia Fernández

"Ella estaba alterada y gritando a menores", expresó la mujer en su denuncia judicial.

La contra denuncia que impuso la vecina contra Cinthia Fernández apela al artículo 245 del Código Penal de la Nación Argentina, por falso testimonio que dice: “Se impondrá prisión de 2 meses a un año o multa de $750 a 12.500 al que denuncie falsamente un delito ante las autoridades”, asegura en el texto.

Por su parte, Cinthia Fernández manifiesta que ella quedó sorprendida cuando le rompieron la puerta de una patada y ante esa situación reaccionó.

“Yo tiré para frenarlos… Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a quién le tiraba, así que antes de hablar de mí lavense la boca. Tengo las pruebas de todo, en el celular, incluso de cuando fui a buscar a esta gente. Soy mamá y jamás le haría daño a una criatura. Nunca supe que era una fiesta de 15 años", le dijo Cinthia a Débora D'Amato, panelista de "A la tarde".