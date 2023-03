El emotivo mensaje de Julieta Prandi en el Día de la Mujer: "No permitamos que nadie nos baje el precio"

La conductora Julieta Prandi hizo un revelador posteo sobre su vida como víctima de violencia de género en manos de su exmarido , Claudio Contardi, en el contexto del Día Internacional de la Mujer: "No permitamos que nadie nos baje el precio".

La modelo publicó en su perfil de Instagram este miércoles: "Aprendí, con el tiempo, el poder de las palabras. A saber decir lo que siento, aunque no siempre resulte victoriosa. A no darme menos de lo que pretendo recibir y a abrazarme cuando no tolero el mundo".