El apodo despectivo de Nati Jota que le pusieron sus excompañeros de Luzu TV

"Ha sido rebautizada por sus excompañeros, porque se fue de Luzu TV, y por algunas actitudes que tuvo, como Nati Chota", contó Rodrigo Lusshich en Socios del Espectáculo sin referirse demasiado al tema.

"Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado", fue lo que contó al aire.

Nati Jota lució una microbikini que es tendencia en el verano

La conductora de Luzu TV, Nati Jota, quien acaba de anunciar su salida del programa de Nico Occhiato, publicó en sus redes sociales una foto haciéndole frente al verano con una microbikini negra que tiene un diseño innovador.

La parte de arriba se aleja de lo tradicional, ya que el formato no es triangular. Los breteles son gruesos, estilo corpiño deportivo y con armazón para facilitar la comodidad. Eligió el color negro para ambas partes y causó furor.