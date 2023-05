Dejó su histórico programa de televisión y lanzó una denuncia que generó un escándalo.

El chef anunció en sus redes sociales que la decisión no fue tomada por él mismo: “La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos” . Expresó palabras de emoción, pero también hizo un fuerte descargo.

“Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo. Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor”, indicó.

Aseguró que se siente orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido “pasión y alegría”. Consideró que también se difundieron valores. “Todos esos mensajes son el futro de mis casi 15 años de trabajo”.

Fue entonces cuando disparó contra el canal: “Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar”.

Lo que no se sabe es si irá a Qué mañana! luego del fallecimiento de Guillermo Calabrese, con quien trabajó en ese mismo programa de TV Pública y quedó como responsable tras su salida a elnueve.

El video que confirma el reemplazante de Guillermo Calabrese en El Nueve

Luego de los rumores que indicaban quién sería el reemplazante de Guillermo Calabrese en ¡Qué mañana! en El Nueve, se confirmó de manera oficial con un video que ya fue emitido en el canal: será Mañana Peluffo y se mostró feliz.

https://twitter.com/canal9oficial/status/1654576301049511937 #QueMañana | Mariano Peluffo @marianopeluffo está llegando a El Nueve

A partir de ESTE LUNES, en nuestra pantalla será parte de un GRAN EQUIPO

pic.twitter.com/EqC1rqy392 — El Nueve (@canal9oficial) May 5, 2023

La primicia había sido confirmada por Pablo Montagna, quien expresó que la idea del canal era poner a un animador conductor al frente, por eso eligieron a Peluffo. “Tiene experiencia en el rubro de programas gastronómicos”.