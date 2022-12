Jimena Barón defendió a la ex mujer de Daniel Osvaldo: La banco mucho y hay cosas que prefiero no contar

Jimena Barón apoyó a Elena Braccini, la ex pareja de Daniel Osvaldo, con quienes tuvieron dos hijas. La mujer contó que hace cuatro años que el ex futbolista no ve a sus dos hijas y que incluso no les pasa la cuota alimentaria.