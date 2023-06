De qué trata Tin & Tina, la película de Netflix que aterroriza a todos

Está bajo la dirección y guion de Rubin Stein y entrega un alto nivel de crudeza y terror a través la historia de dos niños que son adoptados por unos padres que han sufrido una pérdida irreparable.

La película es atrapante, terrorífica y muy explícita, por lo que no es apta para sensibles ni impresionables.

Tin & Tina Netflix

Sinopsis de Tin & Tina, la película de Netflix que tenés que ver

La trama se centra en la vida de Adolfo y Lola, una joven pareja recién casada que espera un hijo que buscaron por un tiempo. Sin embargo, justo el día de su casamiento, Lola sufre una complicación, perdiendo el embarazo y toda posibilidad para volver a tener hijos.

Esto hunde a Lola en una depresión de la que no puede salir. No obstante, un día, la mujer tiene la idea de recurrir a la adopción, algo que no deja contento a Adolfo, ya que cree que es una forma de escapar del dolor que no quiere enfrentar su pareja.

Si bien piensa así, comienza a ceder y termina aceptando a dos particulares niños de un convento cercano. De esta manera, Tin y Tina llegan a la casa del matrimonio. Aunque ellos pretendían que la llegada de los menores trajera felicidad a su hogar, la educación y el pasado de los niños sólo traerán más oscuridad a sus vidas.

Tráiler de Tin & Tina

TIN&TINA. Tráiler oficial. 31 de marzo en cines.

Reparto de Tin & Tina

Esta terrorífica y cruda película tiene como protagonistas a los siguientes actores: