De qué se trata Punto de inflexión: la guerra de Vietnam, la nueva miniserie documental de Netflix con detalles únicos

A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas esta semana.

Sinopsis de Punto de inflexión: La guerra de Vietnam, la serie documental estreno de Netflix

Una mirada directa y sin filtros a uno de los conflictos más definitorios y divisivos de la historia moderna, así como al profundo y duradero impacto que ha tenido en la identidad global de Estados Unidos y en las vidas de tantas personas. Muestra una guerra que fue mucho más que un fracaso militar: supuso una catarsis política y cultural que transformó al país norteamericano, destapó profundas divisiones internas y quebró la confianza en el gobierno.

Con acceso sin precedentes a los archivos de CBS News a través de See It Now Studios, material inédito grabado en Vietnam, documentos oficiales desclasificados y grabaciones de la Casa Blanca nunca antes reveladas, la docuserie abarca casi dos décadas y tres administraciones presidenciales, y da voz a perspectivas a menudo ignoradas.

punto de infle.jpg

Tráiler de Punto de inflexión: La guerra de Vietnam

Embed - Turning Point: The Bomb and the Cold War | Official Trailer | Netflix

Reparto de Punto de inflexión: La guerra de Vietnam

El elenco de esta serie documental está compuesta principalmente por los siguientes protagonistas:

