De qué se trata Mi vida con los chicos Walter, la serie romántica de Netflix que no se mueve del Top 3

Su emocionante narrativa, nutrida por un atractivo elenco generó una gran cuota de expectativas para los que prefieren el género pasional. Más allá de tratarse de una ficción destinada a un público juvenil, "Mi vida con los chicos Walter",(“My Life with the Walter Boys” en su traducción al inglés), no deja de contar con un escenario de angustia y duelo, en el cual la protagonista debe vivenciar un trauma con tan solo 15 años.