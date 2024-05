De qué se trata Ashley Madison: Sexo, mentiras y escándalo, el documental de Netflix sobre famosos infieles

Cuál es la aclamada película de Jim Carrey que llegó a Netflix y no para de subir en vistas

Esta polémica red social fue creada para aquellas personas que ya tienen parejas, pero desean ser infieles. Su slogan era claro: "Life is short. Have an affair" (La vida es corta. Ten una aventura). Con sede en Canadá, cuenta con más de 30 millones de miembros distribuidos en 45 países de los cinco continentes.