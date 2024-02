De qué se trata Alejandro Magno: La creación de un dios, la nueva miniserie que promete ser tendencia en Netflix

La serie se centra en el enfrentamiento de Alejandro Magno con los persas y, específicamente, en cómo logró construir su imagen como una deidad en la Tierra. Esta estrategia busca persuadir a la población de que están siendo testigos de algo extraordinario y divino.

Alejandro Magno se enfrenta al poderoso Darío, un monarca decidido a preservar el imperio más extenso de la Tierra, Persia.

En sus comienzos, Magno era simplemente un ambicioso joven macedonio, hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia, una de las siete esposas del monarca.

