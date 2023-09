De Lali a María Becerra: mujeres al poder en el primer festival de música exclusivo de talento femenino

El Festival EQUAL hizo posible un hito histórico en la música nacional, con la propuesta de tener un line up puramente femenino por primera vez en el país, ocho artistas de diferentes géneros musicales abanderaron su voz para construir un espacio más equitativo en la escena.

La grilla estuvo protagonizada por Connie Isla, Taichu, la emblemática Soledad Pastorutti, Karina "La Princesita", Marilina Bertoldi, Emilia, Lali y María Becerra. Cada una de ellas, con su impronta diferencial, no solo representan mujeres de diversas generaciones y estilos, sino que cada una ha construido una destacada trayectoria artística en el género que representan tanto nacional, como internacionalmente, llevando la voz de las mujeres argentinas por senderos sin fronteras.

A las 16, el Hipódromo de Palermo abrió las puertas a las miles de personas que comulgaron en este ritual de sororidad y camardería femenina en el marco de una fiesta musical. Entre los sets de las artistas, el público disfrutó de las mezclas de destacadas DJ como Queenflow, Anita B Queen y La Pol4ca, que agregaron un toque adicional de diversidad sonora a esta jornada inolvidable.

Con entradas agotadas y un line up heterogéneo de géneros musicales, las artistas compartían el orgullo por ser parte de este climax musical y no dejaron de mostrar compañerismo entre sí mismas, con un mensaje de alianza para sus colegas y emoción por lo que estaban viviendo. Lali en medio de su presentación admitió estar nerviosa por primera vez en mucho tiempo: “Hoy le dije a mi mamá que estaba nerviosa, como cuando hice Vélez…. Y después me di cuenta por qué. Porque fui la primera mujer argentina en llenar un Vélez y hoy soy parte del primer festival de mujeres en la industria del país, esto es histórico”.

Después de la enérgica presentación de Lali, que repasó éxitos como "¿Quiénes Son?", con el famoso sampleo de Moria, "Cómprame un Brishito", "Disciplina" y "Motivation", le dio pie a La Nena de Argentina con un “vamos que viene María” y se fue despidiendo para entregarle el escenario a María Becerra.

Encargada de cerrar el Festival EQUAL, la quilmeña es la artista argentina más escuchada de Spotify a nivel mundial. Con banda de músicos en vivo puso a bailar al público interpretando temas como “Automático”, “Los del Espacio” y “Tu Cura”, single protagonista de la última película de Rápidos y Furiosos.

También se mostró emotiva y vulnerable sobre el escenario al momento de interpretar canciones como “Desafiando el destino” dedicada a su familia y círculo cercano y “Corazón Vacío”, además que fue la única cantante en tener una invitada especial y, haciéndole tributo a los ritmos de la cumbia en los que creció, después de cantar “Adiós”, canción que grabó con la mítica banda del género Ráfaga, le abrió el escenario a Karina “La Princesita”, para interpretar “Con la misma moneda”, en uno de los momentos emblemas de la noche.

El origen del festival está basado en su programa EQUAL, lanzado en 2021 para, según Spotify, construir “una industria más justa, reducir los retos a los que se enfrentan las artistas mujeres y visibilizar su gran aporte”, ya que dentro de la escena, como bien lo han expresado las propias cantantes del festival en diversas ocasiones, las oportunidades no se distribuyen de manera justa para ellas.

Pero las artistas no alzaron la voz solo en pro de las interpretes, sino también, en representación de las técnicas, managers, fotógrafas, periodistas, sonidistas y productoras de la industria, que al ser un rubro tan masculinizado no encuentran espacios equitativos para demostrar su talento.

Con este precedente, se abren oportunidades para el futuro de la música en Argentina, donde la igualdad de género y el talento femenino brillarán con mayor potencia para las generaciones próximas.