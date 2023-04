Cynthia García: "Maslatón es más desopilante que Cinthia Fernández con su emprendimiento de gas pimienta"

El panel de Duro de Domar debatió sobre el nuevo emprendimiento de Cinthia Fernández en Instagram: los kits de gas pimienta. Un lanzamiento que realizó la modelo luego del polémico incidente que atravesó con sus vecinos . Mientras se produjo el intercambio de opiniones, Carlos Maslatón aprovechó para decir que él usaba las redes sociales para divertirse y que él no usa canjes. Luego, aseguró que estaba a favor de "derogar la Aduana en todo el mundo" . Ante esta situación, la periodista Cynthia García fue fulminante con él .

La discusión se generó debido a que Cinthia Fernández utiliza su cuenta de Instagram con un perfil netamente comercial. A tal punto que tras ser acusada por sus vecinos de ser atacados con gas pimienta, ella emprendió con kits del aerosol químico como elemento de defensa ante la inseguridad. La artista recibió la reprobación de Mariela Anchipi y Mariano Hamilton, quien consideró que es "una persona que con un incidente desagradable lo transforma en un negocio. Me parece asombroso" .

En la misma línea, María Fernanda Callejón expuso que ella monetizó sus redes sociales: "Estoy con marcas serias que usan las mujeres de la casa. El Instagram es una empresa, manejás tu imagen como querés, no te la maneja nadie". Ante esto, le preguntaron a Maslatón si él usaba sus cuenta de Twitter para obtener canjes de restaurantes y él lo negó: "Me invitan a comer en un montón de lugares, pero yo no quiero invitación, yo pago siempre. Estoy del lado del mostrador que paga. Sí pago por la libertad, como por saltar una aduana. Hay que derogar la institución aduana en el mundo".

"Maslatón es más desopilante que la pobre de Cinthia Fernández, que está en un emprendimiento chiquito de gas pimienta y este flaco quiere eliminar la aduana", apuntó la comunicadora sobre su compañero liberal. Ante esta definición, el abogado aclaró que "los liberales odiamos la aduana y consideramos legítimo el contrabando".

Cynthia García, sobre la privatización de la educación: "Milei quiere destruir el concepto de nación"

La periodista Cynthia García remarcó en Duro de Domar que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tiene como objetivo destruir el "concepto de nación" de Argentina, ya que también busca eliminar el sistema de escolaridad pública, libre y gratuita.

"El sistema educativo público es fundante de la Argentina. Un chico de Santa Cruz se sienta tan argentino como uno que vive en la frontera con Bolivia es parte de este sistema. Por eso, Milei quiere destruir el concepto de nación. Sin moneda propia, sin sistema educativo público", detalló la panelista.