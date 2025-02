Cuáles son los 3 grandes proyectos que canceló Marvel al mismo tiempo

Marvel reveló por qué Daredevil busca incansablemente a The Punisher en el UCM

La decisión no fue al azar. Después del éxito rotundo de Deadpool y Lobezno y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, quedó claro que el público no está cansado de los superhéroes, sino de las producciones mediocres. Marvel entendió el mensaje: "ya no alcanza con tener personajes con capa y poderes, hay que contar historias que valgan la pena".