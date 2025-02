Marvel pausó la producción de tres series que estaban planificadas para los próximos años: cuáles son

El Universo Cinematográfico de Marvel está en un punto bajo y no logra recuperarse. El reciente estreno de Capitán América: Brave New World, que se ha ganado un lugar bastante importante en las críticas tanto del público como de la prensa, es una prueba más de ello. Y los de Kevin Feige parecen estar cada vez más convencidos de que la situación no se revertirá con más y más contenidos. Por ello no sorprende que Marvel Television ahora haya puesto en pausa tres de las series para Disney+ que tenía en desarrollo.