Marvel confirmó la noticia más esperada por los fans para Avengers: Doomsday

Para entender la referencia, hay que remontarse hasta la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022, la cual sirvió como despedida (al menos momentánea) de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata. En la escena final, este personaje se suicida para no hacer más daño, aunque nunca fue confirmado que realmente esté muerta y allí es donde surge la ilusión.

¡Anthony Mackie comparte un vídeo desde el set de 'AVENGERS DOOMSDAY'!



Se ve todo nevado, ¿dónde será? ¿Latveria? pic.twitter.com/S4H7komxAn — Geek Zone (@GeekZoneGZ) May 6, 2025

Según indicaron los fans, la escena que grabaron en ese momento es una en la que los Vengadores fueron a buscar a la Bruja Escarlata para que los ayude en su enfrentamiento contra Doctor Doom (Robert Downey Jr.). Por el momento no se confirmó que Olsen vaya a ser parte de la película, pero Marvel siempre está lleno de sorpresas y esta podría ser una de ellas.

Wanda Maximoff Bruja Escarlata Scarlet Witch muerte El último lugar donde apareció la Bruja Escarlata es muy parecido al set de Avengers: Doomsday. Marvel Studios

